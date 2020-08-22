التعليم تمد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى 10 يوليو



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه استجابة لرغبة أولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى 10 يوليو 2020.



جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر في ظل جائحة كورونا.



وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، عددا من التعليمات المهمة الخاصة بتسجيل طلبات التحويل من مدرسة لأخرى خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 .

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وتمثلت هذه التعليمات التي نشرتها تعليم القاهرة على موقعها الرسمي على الانترنت فيما يلي :- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع.- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.- في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة.-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م.- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك.- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية).- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية).- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.وشددت مديرية التربية والتعليم على أنه يمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة