التعليم تمد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى 10 يوليو

وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه استجابة لرغبة أولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى 10 يوليو 2020.
جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر في ظل جائحة كورونا.
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، عددا من التعليمات المهمة الخاصة بتسجيل طلبات التحويل من مدرسة لأخرى خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 .
وتمثلت هذه التعليمات التي نشرتها تعليم القاهرة على موقعها الرسمي على الانترنت فيما يلي :
- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.
- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.
- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع.
- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا
- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.
- في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.
- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة.
-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.
- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.
بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:
- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م.
- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك.
- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.
- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.
- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية).
- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.
وشددت مديرية التربية والتعليم على أنه يمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة
التعليقات على التعليم تمد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى 10 يوليو
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