"فتوى طبية" تصدم الأهلي وتؤكد غياب حسين الشحات 4 أشهر



غياب حسين الشحات 4 أشهر غياب حسين الشحات 4 أشهر

تلقى الجهاز الفنى للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات، لاعب الفريق، بأنه يحتاج أربعة أشهر قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية صباح الأحد قبل الماضى فى "الفتاق".



ورغم أن الجهاز الفنى كان قد أكد أن فترة غياب اللاعب تصل لـ4 أسابيع قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، إلا أن الطبيب المُعالج فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن الشحات يحتاج أربعة أشهور_ قابلة للزيادة _ قبل العودة للتدريبات، وهو ما يعنى أن موسم اللاعب انتهى محلياً وأفريقياً مع الأهلي.



وعاد الأهلى للتدريبات الأربعاء الماضى ويستعد لاستئناف مشاركاته فى بطولة الدورى منتصف أغسطس المقبل، فيما سيخوض الفريق منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى منتصف سبتمبر المقبل بمباراة واحدة فى الكاميرون.

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وأثارت مدة غياب الشحات صدمة فى الأهلى، خاصة أن اللاعب لم يقم بإجراء الجراحة إلا فى الأيام الأخيرة التى سبقت عودة التدريبات رغم فترة المكوث فى المنزل لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان من الأفضل أن يُجرى اللاعب الجراحة فى بداية فترة تجميد النشاط حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات حالياً.وحرص حسين الشحات على حضور مران الفريق اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق، وقام الجهازان الفنى والطبى بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع، فيما خصص الجهاز الفنى للأهلى فقرة تدريبية خفيفة فى مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين فى مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضى من جديد، وواصل الأهلى تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران فى مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة.وكان الجهاز الفنى قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومى الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل