استقالة وزير التعليم البرازيلى بعد أيام من تعيينه بسبب تزوير سيرته الذاتية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › استقالة وزير التعليم البرازيلى بعد أيام من تعيينه بسبب تزوير سيرته الذاتية

صورة الخبر: استقالة وزير التعليم البرازيلى
استقالة وزير التعليم البرازيلى

قرر وزير التعليم البرازيلي، كارلوس ديكوتيلي، الاستقالة بعد أيام من تعيينه في منصبه، وذلك بسبب فضيحة تمثلت في تزوير سيرته الذاتية.

وأفادت قناة "سي إن إن" البرازيلية أن ديكوتيلي ذكر في سيرته الذاتية أنه عمل أستاذا لمدة 40 سنة في المؤسسة الجامعية الخاصة "getulio vargas foundation"، وهو ما نفته الجامعة.

وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الخميس الماضي، تعيين كارلوس ديكوتيلي وزيرا للتعليم، بعد استقالة سلفه أبراهام وينتروب، في أعقاب سلسلة من الفضائح، شملت اتهامات نشر أخبار كاذبة، كما وصف وينتروب قضاة بالمحكمة العليا بأنهم "متشردون"، وكتب تعليقا على تويتر، اعتبرته الصين عنصريا.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استقالة وزير التعليم البرازيلى بعد أيام من تعيينه بسبب تزوير سيرته الذاتية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47397

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager