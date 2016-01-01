موقع التأمينات يستقبل طلبات الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومى

يستقبل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، طلبات أصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم، بالتوزاى مع بدء صرف معاشات يوليو اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .
كانت هيئة التأمينات قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةnosi.gov.eg ، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة .
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من اليوم الأربعاء و ايضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.
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