طلاب الثانوية المكفوفون يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع بالقليوبية



طلاب الثانوية العامة المكفوفون طلاب الثانوية العامة المكفوفون

يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون امتحان مادتى علم النفس وعلم الاجتماع على فترتين من الساعة 10-12 لعلم النفس، ومن 30: 12 - 2:30 لعلم الاجتماع، فى لجنة مدرسة النور للمكفوفين ببنها، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.



فيما واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية متابعة سير الامتحانات برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وفريق العمل بالغرفة.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، إنه تم توفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وأشار إلى أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان وتوزيع الكمامات والجوانتيات وواقيات القدم على الطلاب فى إطار خطة الدولة والوزارة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب.وأكد عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات وتتعامل بشكل سريع مع أى شكاوى ويتم حلها بشكل سريع.