طلاب الثانوية المكفوفون يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع بالقليوبية

يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون امتحان مادتى علم النفس وعلم الاجتماع على فترتين من الساعة 10-12 لعلم النفس، ومن 30: 12 - 2:30 لعلم الاجتماع، فى لجنة مدرسة النور للمكفوفين ببنها، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.
فيما واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية متابعة سير الامتحانات برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وفريق العمل بالغرفة.
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، إنه تم توفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
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