تفاصيل تصحيح المواد غير المضافة للمجموع ودرجاتها في الثانوية العامة

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجان امتحانات الثانوية العامة تتسلم غدا الخميس كراسات الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع، موضحة أنه بعد تجميعها يتم وضعها فى أماكنها وتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة وليس فى المدارس، قائلة: التصحيح سيتم فى الكنترولات ورصد الدرجات وتظهر نتائجها مع نتيجة الثانوية العامة بشكل عام.
وأوضحت الوزارة، أن مادة الإحصاء مخصص لها 25 درجة موزعة على 13 سؤالا، كما أن امتحان الاقتصاد من 20 سؤالا مخصص لها 25 درجة، لافتة إلى أن المادتين مكملتين لبعضهم فى الدرجات، لافتة إلى أن التربية الدينية من 25 سؤال لكل سؤال درجة أى أن المادة من 25 درجة، مشيرة إلى أن التربية الدينية يتم تصحيحها من قبل معلمى اللغة العربية، أما الإحصاء يقوم بتصحيحها مقدرى درجات الرياضيات والإقتصاد يقوم بتصحيح كراسات الإجابة مقدرى درجات الجغرافيا داخل كنترولات الثانوية العامة.
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم التنبيه على مديرى المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع "التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء" غدا الخميس 2 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.
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