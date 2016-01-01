قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الدولة المصرية منذ أول لحظة من أزمة كورونا، وهي مستعدة وواضعة خطة طويلة المدى، لمواجهة الأزمة، وهو ما يظهر تأثيره حاليا على الاقتصاد المصري، الذي تضرر بشكل خفيف.
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة راعت عند وضع خطتها، لمواجهة أزمة كورونا، الحفاظ على الإقتصاد القومي المصري من التضرر، موضحا أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية حاليا مرحلة متوازنة.
وتابع قائلا:" كل خطوة محسوبة" و إجراءات الفتح الجزئي، جاءت ضمن إجراءات مشددة واضحة من الدولة، تراعي صحة المواطن والحفاظ على الإقتصاد.
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التعليقات على كل خطوة محسوبة..مستشار الرئيس للصحة: مصر تمر بمرحلة توازن فى أزمة كورونا.. فيديو
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