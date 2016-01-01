بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة



استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الأربعاء، على استقبال أول طائرة سياحة خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.







وأعلن محافظ البحر الأحمر وصول أول طائرة سياحة خارجية إلى مطار الغردقة الدولي، الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها 165 سائحا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم منذ وصولهم المطار، مرورًا بعملية نقلهم وحتى دخولهم أماكن الإقامة بالفنادق.

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وقال المحافظ إنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وكان هناك التزام بجميع إجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.وأكد أنه حرص على أن يكون الاستقبال لأول طائرة سياحة خارجية بشكل مختلف، وبترحيب كبير، وذلك من خلال بعض العروض الفنية لإحدى فرق الفن الشعبي، خاصة أنها تقدم عروضًا تراثية تميز الدولة والحضارة المصرية، ويعشقها السياح، حيث تمت العروض بإجراءات احترازية وقائية كاملة لأفراد الفرقة، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بينهم خلال العرض، الذي جرى في مكان مفتوح في مطار الغردقة الدولي.رافق المحافظ خلال الاستقبال؛ نائب محافظ البحر الأحمر الدكتورة يسرا عطية، وسكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ومدير مطار الغردقة الدولي اللواء نبيل الملاح وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني.