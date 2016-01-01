وفري نقودك واصنعي مزيل عرق طبيعياً بنفسك

مزيل عرق
مزيل عرق طبيعي يمكنك صنعه في المنزل بتكلفة أقل وفى دقائق بعيدا عن مزيلات العرق المصنوعة من مواد كيميائية والتى تسبب تهيج البشرة إليك المقادير والخطوات لتحضير مزيل العرق يقدمها موقع برايت سايد
مزيل صودا الخبز ونشا الذرة
المقادير:
1/2 كوب من صودا الخبز
1/2 كوب نشا الذرة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري
طريقة تطبيق القناع :
صودا الخبز لها خصائص مضادة للبكتيريا وكذلك زيت جوز الهند ، وهو أيضًا مضاد للالتهابات ومرطّب. يمكن استبدال زيت الروزماري العطري بأي رائحة أخرى ، على الرغم من أن هذا العطر يعطي مرونة للبشرة.
لإعداده ، يجب خلط المكونات بالتساوي للحصول على معجون مزيل العرق. ضعه بشكل معتدل وانتظر قليلًا حتى يمتص الزيت ، للحفاظ على فعاليته
مزيل الليمون وقشور البرتقال
المقادير:
3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز
قشر 4 حبات من الليمون
قشر البرتقال
3/4 كوب ملح البحر
لتر ماء
طريقة تطبيق القناع :
يمكن أن يكون للماغنيسيوم الموجود في ملح البحر تأثيرات مضادة للالتهابات على الجلد ، وبفضل محتواه العالي من فيتامين سي ، فإن قشور الحمضيات لها خصائص مضادة للبكتيريا ، بالإضافة إلى وجود رائحة جديدة.
نقطع القشور إلى قطع صغيرة ونغلي في لتر ماء لمدة 5 دقائق. عند الانتهاء ، قم بتصفية الماء واتركه ليبرد. بعد ذلك ، امزج مع جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه في وعاء من اختيارك.
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