وفري نقودك واصنعي مزيل عرق طبيعياً بنفسك



مزيل عرق مزيل عرق

مزيل عرق طبيعي يمكنك صنعه في المنزل بتكلفة أقل وفى دقائق بعيدا عن مزيلات العرق المصنوعة من مواد كيميائية والتى تسبب تهيج البشرة إليك المقادير والخطوات لتحضير مزيل العرق يقدمها موقع برايت سايد



مزيل صودا الخبز ونشا الذرة



المقادير:

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1/2 كوب من صودا الخبز1/2 كوب نشا الذرة2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطريطريقة تطبيق القناع :صودا الخبز لها خصائص مضادة للبكتيريا وكذلك زيت جوز الهند ، وهو أيضًا مضاد للالتهابات ومرطّب. يمكن استبدال زيت الروزماري العطري بأي رائحة أخرى ، على الرغم من أن هذا العطر يعطي مرونة للبشرة.لإعداده ، يجب خلط المكونات بالتساوي للحصول على معجون مزيل العرق. ضعه بشكل معتدل وانتظر قليلًا حتى يمتص الزيت ، للحفاظ على فعاليتهمزيل الليمون وقشور البرتقالالمقادير:3 ملاعق كبيرة من صودا الخبزقشر 4 حبات من الليمونقشر البرتقال3/4 كوب ملح البحرلتر ماءطريقة تطبيق القناع :يمكن أن يكون للماغنيسيوم الموجود في ملح البحر تأثيرات مضادة للالتهابات على الجلد ، وبفضل محتواه العالي من فيتامين سي ، فإن قشور الحمضيات لها خصائص مضادة للبكتيريا ، بالإضافة إلى وجود رائحة جديدة.نقطع القشور إلى قطع صغيرة ونغلي في لتر ماء لمدة 5 دقائق. عند الانتهاء ، قم بتصفية الماء واتركه ليبرد. بعد ذلك ، امزج مع جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه في وعاء من اختيارك.