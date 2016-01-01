بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت



الكرواسون الكرواسون



يشتهي الجميع تناول الكرواسون على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو القهوة ، فهو من المعجنات المفضلة والمنتشرة في العديد من الدول ، ويمكنك تعلم طريقة عمل الكرواسون في البيت بدلًا من شرائه جاهزًا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا .



مكونات الكرواسون :



3 أكواب دقيق

3/4 كوب حليب سائل

2 ملعقة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتين ونصف خميرة فورية

40 جرام زبدة

3/4 كوب ماء

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لسطح الكرواسون :ملعقتي زبدة مع بيضة مخفوقةطريقة عمل الكرواسون :في وعاء عميق ضعي الدقيق والسكر والخميرة و الملح وقلبيهمضيفي الماء والحليباخلطي المكونات في العجان الكهربي حتى تحصلي على عجينة متماسكةافردي العجينة على المطبخ واضغطي عليها بيديكقطعي العجين الى قطع صغيرة واتركيها لمدة ساعة تختمرافردي كل قطعة من العجين على المطبخ وافرديها بالنشابةقومي بتقطيع قطعة العجين إلى مثلثاتلفي كل مثل منها على شكل رولرصيها في صينية بها ورق زبدةفي طبق صغيرة خفقي بيضة مع الزبدة وامسحي بهذا الخليط على سطح قطع الكرواسونادخليها الفرن على درحة حرارة 190 حتى تنضج .