حذَّر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي من خطورة الوضع في ليبيا، خاصة إذا تمكن الإرهابيون المتطرفون من البلاد، مطالبًا أوروبا بـ"إقامة السواتر الترابية" حال حدوث ذلك.
وأضاف "المسماري" في تصريحات لوكالة "سبوتينك" الروسية، أن البرلمان الليبي دائما يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج، مشددا على أهمية الالتزام بحظر السلاح.
وتابع "المسماري": "المجتمع الدولي منقسم، هناك متفرج، وهناك من يريد ليبيا من دون جيش ومن دون شرطة لكي تحاصر مصر، وهناك من يريد أن يحتكر تصدير السلاح إلى ليبيا، كسوق".
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التعليقات على يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر
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