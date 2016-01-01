يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

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صورة الخبر: اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري

حذَّر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي من خطورة الوضع في ليبيا، خاصة إذا تمكن الإرهابيون المتطرفون من البلاد، مطالبًا أوروبا بـ"إقامة السواتر الترابية" حال حدوث ذلك.

وأضاف "المسماري" في تصريحات لوكالة "سبوتينك" الروسية، أن البرلمان الليبي دائما يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج، مشددا على أهمية الالتزام بحظر السلاح.

وتابع "المسماري": "المجتمع الدولي منقسم، هناك متفرج، وهناك من يريد ليبيا من دون جيش ومن دون شرطة لكي تحاصر مصر، وهناك من يريد أن يحتكر تصدير السلاح إلى ليبيا، كسوق".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن المجتمع الدولي لا يزال يطبق قرار حظر التسليح على الجيش الليبي بكل صرامة، ويتابع في كل القواعد الجوية وكل الأجواء الليبية، موضحا أنهم يتابعون في التسليح لدى القوات العربية الليبية.

وفي رسالة للأوروبيين، قال المسماري: "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي: إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا؛ فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".

المصدر: وكالة "سبوتينك" الروسية

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