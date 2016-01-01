في 30 يومًا.. أقوى 3 وصفات لـ علاج حب الشباب



علاج حب الشباب علاج حب الشباب



وصفات علاج حب الشباب من أكثر الأمور التي تشغل بال الفتيات أصحاب البشرة الدهنية ، فهي تحتاج إلى روتين يومي للعناية بالبشرة واستخدام بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي وفعال على حب الشباب وآثاره .



وقدم موقع glowpink وصفات طبيعية قوية لـ علاج حب الشباب خلال شهر واحد بمكونات بسيطة من مطبخك وهي :



1 - علاج حب الشباب بالاسبرين :

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المكونات :3 حبات أسبرينعصير ليمونةالطريقة:قومي بسحق حبات الأسبرين حتى تصبح بودرة ناعمة ثم أضيفي عليها قطرات عصير الليمون حتى تتجانس معا، ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة وأماكن الحبوب بشكل يومي.اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء وكرري التجربة يوميا.2- علاج حب الشباب بالموزالمكونات :ثمرة موزملعقة كركمعسل ابيض خامالطريقة :قومي بهرس ثمرة موزضيفي لها ملعقة كركم مطحونضيفي ملعقة عسل أبيضاخلطي المكونات معًا وضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه 20 دقيقةاشطفي وجهم بالماء الفاتر ويفضل تكرار الوصفة مرتين اسبوعيا .3- علاج حب الشباب بالقرفةالمكونات:ملعقة قرفةعصير ليمونة واحدةالطريقة :اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة من عصير الليمون، وضعي الخليط على بشرتك والحبوب واتركيه لمدة 15 دقيقة.