5 فوائد لتناول موزتين فقط في اليوم



فوائد لتناول موزتين فوائد لتناول موزتين

فوائد عديدة لتناول موزتين فقط في اليوم تؤدي إلى تحسين صحتك بشكل خطير إليك أبرز تلك الفوائد يقدمها موقع برايت سايد



1. محاربة ارتفاع الضغط



يقلل الموز من ارتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على حوالي 420 مجم من البوتاسيوم.

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2. التخلص من الوزن الزائدالموز غني بالألياف الذى يقلل من شهيتك زيقلل من مستوى السكر في الدم ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين. إذا كانت خلايا الجسم غير حساسة للأنسولين ، فلن تتمكن من امتصاص الجلوكوز ، ويبدأ البنكرياس في إنتاجه بكميات أكبر. يعتمد ما إذا كان الجسم يتراكم الدهون على الأنسولين الموجود.3. ينخفض ​​خطر الإصابة بفقر الدميسبب فقر الدم شحوبًا وتعبًا وضيقًا في التنفس. إنها نتيجة انخفاض في خلايا الدم الحمراء وانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم.يحتوي الموز على الكثير من الحديد الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء. يحتوي الموز أيضًا على فيتامين ب 6 ، الذي ينظم مستويات الجلوكوز في الدم ، ويساعد الأشخاص المصابين بفقر الدم.4. يحسن الهضميمكن تناول الموز عندما يكون الشخص مصابًا بالتهاب المعدة والحرقة فهو يستعيد المعادن المفقودة عندما يعاني الشخص من الإسهال.5. يخفض مستويات الإجهاديحسن الموز مزاجك. فهو يحتوي على التربتوفان ، وهو ما تطلبه أجسامنا من أجل الحصول على السيروتونين ("هرمون السعادة").