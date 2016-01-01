أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن عصير الليمون هو أرخص مصدر لفيتامين سي دون أي فيتامين مُصنَّع، ويمنح الجسم الكمية المطلوبة من فيتامين C في اليوم مما يزيد من مناعة الجسم .
وأوضح باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن هناك فوائد أخرى لـ عصير الليمون ، وأنه يحمي من حصوات الكلى نتيجة احتوائه سيتريك اسيد .
وأوضح الصيدلي أن عصير الليمون حمضي لكن بعد شرب كوب عصير ليمون يتحول الى قلوي ، وذلك أمر مفيد لمرضى النقرس .
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التعليقات على بخلاف المناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الليمون يومياً
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