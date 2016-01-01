بخلاف المناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الليمون يومياً



عصير الليمون عصير الليمون

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن عصير الليمون هو أرخص مصدر لفيتامين سي دون أي فيتامين مُصنَّع، ويمنح الجسم الكمية المطلوبة من فيتامين C في اليوم مما يزيد من مناعة الجسم .



وأوضح باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن هناك فوائد أخرى لـ عصير الليمون ، وأنه يحمي من حصوات الكلى نتيجة احتوائه سيتريك اسيد .



وأوضح الصيدلي أن عصير الليمون حمضي لكن بعد شرب كوب عصير ليمون يتحول الى قلوي ، وذلك أمر مفيد لمرضى النقرس .

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كما أشار الدكتور باهر السعيد أن الليمون يقلل حموضة البول ويحميك من نزلات البرد والأنفلونزا و يقتل المكروبات بالجسم.