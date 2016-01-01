ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز طبي في طهران

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انفجار مركز طبي في طهران


ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستشفى خاص شمال العاصمة الإيرانية طهران إلى 19 قتيلا، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

ووقع انفجار، مساء الثلاثاء، شمال العاصمة طهران داخل مركز سينا أطهر الطبي، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم إخماد الحريق وأنقذ رجال الإطفاء حوالي 15 شخصا من الطاقم الطبي في المركز، وأن عدد المصابين لا يزال قيد التحقيق.

وأفادت التقارير الأولية بمقتل 13 شخصا على الأقل، لكن السلطات لم توضح سبب الانفجار بينما رجح أن السبب انفجار أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي.

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء، جلال ملكي إنه سيتم الإعلان عن النتائج والسبب الأولى للحادث بعد تقييمات الخبرات.

وشهدت إيران على مدى الأيام الماضية سلسلة من الانفجارات التي تكشف الوضع الأمني في البلاد، خاصة في ظل ما تعانيه الحكومة من الآثار المترتبة على فيروس كورونا، والآثار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء

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