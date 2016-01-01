ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستشفى خاص شمال العاصمة الإيرانية طهران إلى 19 قتيلا، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.
ووقع انفجار، مساء الثلاثاء، شمال العاصمة طهران داخل مركز سينا أطهر الطبي، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم إخماد الحريق وأنقذ رجال الإطفاء حوالي 15 شخصا من الطاقم الطبي في المركز، وأن عدد المصابين لا يزال قيد التحقيق.
وأفادت التقارير الأولية بمقتل 13 شخصا على الأقل، لكن السلطات لم توضح سبب الانفجار بينما رجح أن السبب انفجار أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي.
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التعليقات على ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز طبي في طهران
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