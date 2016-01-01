الزمالك: 9 يوليو يوم نادي القرن وعيد الزملكاوية جميعاً

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الزمالك: 9 يوليو يوم نادي القرن وعيد الزملكاوية جميعاً


أعلن برنامج زملكاوي المذاع عبر فضائية" الزمالك"، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور ، سيصدر قرارا، في اجتماعه- صباح اليوم الأربعاء- باعتبار يوم 9 يوليو من كل عام، هو يوم نادي القرن؛ للاحتفال بلقب نادي القرن مع الجماهير.

وكشفت قناة الزمالك عن أن المجلس سيتخذ قرارا رسميا خلال الاجتماع المقرر له اليوم ؛ ليكون بمثابة عيد لكل جماهير القلعة البيضاء .

ومن جهته، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الترحيب بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن خوض الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، وذلك ضمن قرارات الاتحاد الأفريقي أمس.

وأكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا توجد مشكلة في إقامة مواجهة الدور نصف النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وقرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني عقد جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لوضع خطة الإعداد لاستئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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