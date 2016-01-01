أعلن برنامج زملكاوي المذاع عبر فضائية" الزمالك"، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور ، سيصدر قرارا، في اجتماعه- صباح اليوم الأربعاء- باعتبار يوم 9 يوليو من كل عام، هو يوم نادي القرن؛ للاحتفال بلقب نادي القرن مع الجماهير.
وكشفت قناة الزمالك عن أن المجلس سيتخذ قرارا رسميا خلال الاجتماع المقرر له اليوم ؛ ليكون بمثابة عيد لكل جماهير القلعة البيضاء .
ومن جهته، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الترحيب بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن خوض الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، وذلك ضمن قرارات الاتحاد الأفريقي أمس.
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التعليقات على الزمالك: 9 يوليو يوم نادي القرن وعيد الزملكاوية جميعاً
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