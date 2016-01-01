محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني بعد مباراة بيرنلي

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الدولي المصري محمد صلاح

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح خلال مقابلة تلفزيونية مع "بي أن سبورت": "ما حدث كان نرفزة ملعب، وانتهت الأزمة بعد المباراة مباشرة، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وعادت علاقتنا مثلما كانت".

وتابع: "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لكن في اللقاء الذي جاء بعد تلك الواقعة مررنا الكرة لبعض ولم يكن هناك أي مشكلة".

وسيخوض ليفربول مواجهة السيتي بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلًا عن شيردان شاكيري.

وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشيستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: elbalad

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