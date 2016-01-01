قال مجدي عبد الغني، مُحلل فريق البريمو، إن صالح جمعة لاعب الأهلي ظُلم؛ لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات مع المدير الفني .
وأشار عبد الغني، في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، ان صالح يمتلك موهبة كبيرة ومميزة، يستطيع من خلالها يكون من افضل لاعبي وسط الملعب في مصر .
وأضاف: أتمنى ان يستفيد من موهبته، والالتزام والظهور بشكل جيد، عقب منح الجهاز الفني فرصة اخرى له للظهور مع الفريق في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رقم 2 بعد محمد صلاح.. مجدي عبد الغني: رمضان صبحي يستحق الاستمرار في الاحتراف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق