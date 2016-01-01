رقم 2 بعد محمد صلاح.. مجدي عبد الغني: رمضان صبحي يستحق الاستمرار في الاحتراف

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رمضان صبحي

قال مجدي عبد الغني، مُحلل فريق البريمو، إن صالح جمعة لاعب الأهلي ظُلم؛ لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات مع المدير الفني .

وأشار عبد الغني، في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، ان صالح يمتلك موهبة كبيرة ومميزة، يستطيع من خلالها يكون من افضل لاعبي وسط الملعب في مصر .

وأضاف: أتمنى ان يستفيد من موهبته، والالتزام والظهور بشكل جيد، عقب منح الجهاز الفني فرصة اخرى له للظهور مع الفريق في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأشار "البلدوزر" إلى أنه يتمنى استمرار رمضان صبحي لاعب الأهلي في الاحتراف عقب نهاية إعارته مع القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم.

وأكد أن "رمضان" يمتلك مهارات قوية، واستمراره في الاحتراف؛ أمر لابد منه، لمواصلة تحقيق الانجازات، مشيرًا إلي أنه يعد اللاعب رقم ٢ في مصر بعد محمد صلاح .

المصدر: elbalad

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