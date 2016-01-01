خالد قمر: تتويج الأهلي بالدوري «ظلم».. وبطولاته حققها بلاعبي الإسماعيلي

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صورة الخبر: خالد قمر
خالد قمر

كشف خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، عن رأيه في استكمال مسابقة الدوري أو إلغائها.

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لن نستطيع العودة للعب في الدوري في فترة أقل من شهرين والا تعرضنا جميعًا للإصابة".

وأوضح: "من الظلم إعطاء لقب الدوري أو تحديد الهابطين في حالة إلغاء الموسم الحال".

وتابع: "الأهلي حقق العديد من بطولات الدوري بلاعبي الإسماعيلي أمثال أحمد فتحي ومحمد بركات وغيرهما من النجوم".

وأتم: "دوري الدرجة الثانية في مصر أصعب من الدوري الممتاز، وأتابع فريق فاركو بالدرجة الثانية وأتمنى صعوده للدوري الممتاز".

المصدر: elbalad

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