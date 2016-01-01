كشف خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، عن رأيه في استكمال مسابقة الدوري أو إلغائها.
وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لن نستطيع العودة للعب في الدوري في فترة أقل من شهرين والا تعرضنا جميعًا للإصابة".
وأوضح: "من الظلم إعطاء لقب الدوري أو تحديد الهابطين في حالة إلغاء الموسم الحال".
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التعليقات على خالد قمر: تتويج الأهلي بالدوري «ظلم».. وبطولاته حققها بلاعبي الإسماعيلي
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