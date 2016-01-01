أعلنت شركة صناعة السيارات العملاقة "فولفو"عن نيتها في تعميم تكنولوجيا جديدة في موديلاتها القادمة، ستكون قادرة على اكتشاف إذا ما كان السائق مخمور، وفقاً للموقع الرسمي لصحيفة"ديلي ميل"البريطانية.
وجاء في التقريرأن شركة صناعة السيارات تنوي تعميم جميع موديلات العام المقبل بهذه التكنولوجيا، وسيتم دعم السيارات بكاميرات وأنظمة استشعار متطورة تستطيع معرفة إذا ما كان السائق يظهر أي علامات تعاطي الكحول.
وأوضحت الشركة أن في حالة التأكد من تناول السائق الكحول، ستبدأالسيارة في خفض سرعتها تدريجياً قبل أن تتصل بمركز خدمة عملاء وطوارئ فولفو، وفي حالة عدم وجود استجابة من السائق ستوقف السيارة نفسها حتى تصل المساعدات.
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التعليقات على فولفو تطلق تكنولوجيا التعرف على السائق المخمور
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