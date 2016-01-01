

فولفو تطلق تكنولوجيا التعرف على السائق المخمور فولفو تطلق تكنولوجيا التعرف على السائق المخمور

أعلنت شركة صناعة السيارات العملاقة "فولفو"عن نيتها في تعميم تكنولوجيا جديدة في موديلاتها القادمة، ستكون قادرة على اكتشاف إذا ما كان السائق مخمور، وفقاً للموقع الرسمي لصحيفة"ديلي ميل"البريطانية.



وجاء في التقريرأن شركة صناعة السيارات تنوي تعميم جميع موديلات العام المقبل بهذه التكنولوجيا، وسيتم دعم السيارات بكاميرات وأنظمة استشعار متطورة تستطيع معرفة إذا ما كان السائق يظهر أي علامات تعاطي الكحول.



وأوضحت الشركة أن في حالة التأكد من تناول السائق الكحول، ستبدأالسيارة في خفض سرعتها تدريجياً قبل أن تتصل بمركز خدمة عملاء وطوارئ فولفو، وفي حالة عدم وجود استجابة من السائق ستوقف السيارة نفسها حتى تصل المساعدات.

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ويأتي هذا التعديل ضمن عدة تطورات جديدة على صعيد الأمان والسلامة، كجزء من تعهد الشركة بالقضاء على جميع الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات، خاصة طرازات فولفو.كما تعتزم فولفو بتقديم "مفتاح الرعاية" الذي يسمح لأصحاب السيارات بوضع حد معين للسرعة لأنفسهم أو قبل إقراض السيارة للشباب أو السائقين معدومي الخبرة.ويرغب الكثيرون في مشاركة سياراتهم مع الأهل والأصدقاء، لكنهم يفتقرون إلى راحة البال لأنهم لا يملكون وسيلة تجعلهم واثقين من أن مستعيري سياراتهم سيكون سالمين على الطريق.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المعيار سوف يعمم في جميع السيارات بداية من عام 2021.