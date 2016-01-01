بالرغم من كورونا: شانغهاي مستمرة في خطة السيارات ذاتية القيادة

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بالرغم من كورونا: شانغهاي مستمرة في خطة السيارات ذاتية القيادة

في بيان رسمي، أعلنت الإدارة المحلية للمدينة الصينية شنغهاي عن خطتها الخاصة بسياسة تطوير أنظمة القيادة الذاتية للسيارات من خلال شراكة مع مؤسسة دولية.

الإعلان جاء من خلال مؤسسة "شنغهاي موتور" المتخصصة في إصدار شهادات فحص المركبات واختبار وتطوير السيارات.

وأوضحت الإدارة المحلية للمدينة الصينية أن ستبدأ تعاون خاص مع شركة "هيومانيتكس سوليوشن" الأمريكية الدولية، يهدف إلى تحويل شنغهاي إلى أكبر مدينة في العالم تضم سيارات ذاتية القيادة بشوارعها.

الإعلان جاء بالتزامن مع قيام الصين باختبارات قيادة واصطدام للسيارات ذاتية القيادة في محاكاة لطرق مدن مثل بيكين وشنغهاي وشونجبينج وجواندونج، وهي المدن التي تحمل الآمال والخطط الصينية للتحول إلى السيارات ذاتية القيادة بها في وقت قريب.

الجدير بالذكر أن شركة "هيومانيتكس سوليوشن" الأمريكية الدولية متخصصة في تصنيع الدمى التي تستخدم بوضعها داخل السيارات المخصصة لاختبارات الاصطدام، وهو ما سيساعد مؤسسة "شنغهاي موتور" على التطوير من اختباراتها لأنظمة القيادة الذاتية للسيارات، ورصد نتائج أكثر دقة لهذه الاختبارات.

المصدر: تيربو العرب

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