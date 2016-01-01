في بيان رسمي، أعلنت الإدارة المحلية للمدينة الصينية شنغهاي عن خطتها الخاصة بسياسة تطوير أنظمة القيادة الذاتية للسيارات من خلال شراكة مع مؤسسة دولية.
الإعلان جاء من خلال مؤسسة "شنغهاي موتور" المتخصصة في إصدار شهادات فحص المركبات واختبار وتطوير السيارات.
وأوضحت الإدارة المحلية للمدينة الصينية أن ستبدأ تعاون خاص مع شركة "هيومانيتكس سوليوشن" الأمريكية الدولية، يهدف إلى تحويل شنغهاي إلى أكبر مدينة في العالم تضم سيارات ذاتية القيادة بشوارعها.
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التعليقات على بالرغم من كورونا: شانغهاي مستمرة في خطة السيارات ذاتية القيادة
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