

بورش تكشف عن الفئة الأساسية من تايكان بمدى 489 كيلومتر بورش تكشف عن الفئة الأساسية من تايكان بمدى 489 كيلومتر

بعد أن كشفت بورش عن الفئات الأعلى أداءً من سيارتها الكهربائية تايكان فقد حان الوقت لنتعرف على الفئة الأساسية من السيارة.



بالكاد يمكن ملاحظة أي اختلاف في التصميم الخارجي للسيارة التي حصلت على جنوط مختلفة ولمسات ضئيلة في مشتت الهواء الأمامي، عدا عن ذلك فهي ما تزال تايكان التي نعرفها. وفي الداخل نجد تجهيزات أقل تتناسب مع الجميع وبدون أي تعقيدات.



تقنياً تأتي بورش تايكان الأساسية بالدفع الخلفي وبمحرك كهربائي ينتج 402 حصان مع حزمة بطاريات 79.2 كيلوواط-ساعة كافية لقطع 414 كيلومتر قبل إعادة الشحن. ويمكن طلب السيارة بمحرك أقوى ينتج 476 حصان وبحزمة بطاريات 93.4 كيلوواط-ساعة كافية لقطع 489 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وباستطاعة تايكان تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 5.4 ثانية. إضافة لذلك تحمل تايكان ميزات أساسية تشمل نظام استرداد طاقة المكابح ونظام التعليق النشط PASM لضمان راحة الركاب وغيرها.

لسبب ما فقد قررت بورش توفير تايكان الأساسية في السوق الصينية أولاً، ويبدأ سعر السيارة هناك بما يعادل 125,000 دولار. ولم تحدد الشركة موعداً لتدشين السيارة في الأسواق الأخرى التي ستحصل عليها بكل تأكيد.



















