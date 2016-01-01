

قائمة بأسعار سيارات لكزس المتاحة في مصر قائمة بأسعار سيارات لكزس المتاحة في مصر

تعتبر لكزس شركة تابعة لتويوتا اليابانية، وهي متخصصة في انتاج السيارات الفخمة ذات الأداء العالي، وتم تأسيسها في 1 سبتمبر 1989 مع إطلاق الشركة لسيارة لكزس LS.



ومؤخرا أصبحت سيارات لكزس متاحة في مصر من خلال وكيل تويوتا المحلي، حيث يتم تقديم من سياراتها 4 موديلات مختلفة أسعارهم كالتالي:



لكزس LX:

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وهي سيارة من فئة SUV مزودة بمحرك بسعة 5700 سي سي وبقوة 362 حصان، ومتاح منها موديل LX 570 بفئتين أسعارهما كالتالي:- فئة أولى بسعر 5 مليون و250 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 5 مليون و450 ألف جنيه.لكزس ES:وهي سيارة من فئة سيدان مزودة بمحرك 3500 سي سي وبقوة 302 حصان، ومتاح منها موديل ES 350 بفئتين أسعارهما:- فئة أولى بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه.لكزس LS:وهي سيارة من فئة سيدان الفخمة مزودة بمحرك V6 بسعة 3500 سي سي وبقوة 415 حصان، ومتاح منها موديل LS 500 بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:- فئة أولى بسعر 5 مليون جنيه.- فئة ثانية بسعر 5 مليون و700 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 6 مليون و250 ألف جنيه.لكزس RX:وهي سيارة من فئة SUV مزودة بمحرك بسعة 3500 سي سي وبقوة 295 حصان، ومتاح منها موديل RX 350 بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:- فئة أولى بسعر 2 مليون و550 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 3 مليون و50 ألف جنيه.