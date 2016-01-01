قائمة بأسعار سيارات لكزس المتاحة في مصر
تعتبر لكزس شركة تابعة لتويوتا اليابانية، وهي متخصصة في انتاج السيارات الفخمة ذات الأداء العالي، وتم تأسيسها في 1 سبتمبر 1989 مع إطلاق الشركة لسيارة لكزس LS.
ومؤخرا أصبحت سيارات لكزس متاحة في مصر من خلال وكيل تويوتا المحلي، حيث يتم تقديم من سياراتها 4 موديلات مختلفة أسعارهم كالتالي:
لكزس LX:
وهي سيارة من فئة SUV مزودة بمحرك بسعة 5700 سي سي وبقوة 362 حصان، ومتاح منها موديل LX 570 بفئتين أسعارهما كالتالي:
- فئة أولى بسعر 5 مليون و250 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 5 مليون و450 ألف جنيه.
لكزس ES:
وهي سيارة من فئة سيدان مزودة بمحرك 3500 سي سي وبقوة 302 حصان، ومتاح منها موديل ES 350 بفئتين أسعارهما:
- فئة أولى بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه.
لكزس LS:
وهي سيارة من فئة سيدان الفخمة مزودة بمحرك V6 بسعة 3500 سي سي وبقوة 415 حصان، ومتاح منها موديل LS 500 بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:
- فئة أولى بسعر 5 مليون جنيه.
- فئة ثانية بسعر 5 مليون و700 ألف جنيه.
- فئة ثالثة بسعر 6 مليون و250 ألف جنيه.
لكزس RX:
وهي سيارة من فئة SUV مزودة بمحرك بسعة 3500 سي سي وبقوة 295 حصان، ومتاح منها موديل RX 350 بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:
- فئة أولى بسعر 2 مليون و550 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه.
- فئة ثالثة بسعر 3 مليون و50 ألف جنيه.
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