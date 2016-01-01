

تعرف على الآثار طويله الأمد لفيروس كورونا على جسم المصابين تعرف على الآثار طويله الأمد لفيروس كورونا على جسم المصابين

يواصل الباحثون العمل على كشف غموض فيروس كورونا، وكشف الدكتور وليام بيتري ، أستاذ الطب، جامعة فيرجينيا والمتخصص في الأمراض المعدية لدى البالغين أن هناك العديد من المشاكل الصحية التي تسببها الأمراض المعدية وتترك أثرا طويل الأمد بالجسم خاصة فيروس كورونا.



ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، فإن أثار كورونا الطويلة التي يتركها في أجساد المصابين به عديدة وأبرزها:



الارتباك أو متلازمة ما بعد العناية المركزة

في المرضى الأكثر خطورة الذين يتلقون الرعاية في وحدة العناية المركزة ، هناك خطر كبير من الهذيان، يتميز الهذيان بالارتباك وصعوبة الانتباه وقلة الوعي بالشخص والمكان والوقت وحتى عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين، الهذيان ليس من المضاعفات المحددة لـ COVID-19 ولكنه للأسف من المضاعفات الشائعة لرعاية وحدة العناية المركزة تشمل عوامل الخطر بالإضافة إلى كون المريض في وحدة العناية المركزة العمر المتقدم والمرض الموجود مسبقًا.



ضيق في التنفس وتأثير على الرئتين

غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بأمراض حادة مع فيروس كورونا من الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة أثناء المرض، ولكن لم يتبع الأطباء المرضى الذين تعافوا من الفيروس التاجي الجديد لفترة كافية لمعرفة ما إذا كانت هناك مشاكل طويلة المدى في التنفس، ومع ذلك ، فإن دراسة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الصين الذين أصيبوا بالسارس الذي انتشر خلال تفشي عام 2003 ، تبعث على الاطمئنان.



تلف الرئة يقاس بالتغيرات البينية التي تظهر في فحوصات التصوير المقطعي المحوسب في نتائج اختبار وظائف الرئة والرئة يُشفى في الغالب في غضون عامين بعد المرض.

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