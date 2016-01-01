كشف عالم فضاء عن وجود مبان غريبة على سطح كوكب المريخ، والمعروف باسم "الكوكب الأحمر".
وأوضح سكوت وارينج، عالم الأجسام الفضائية المجهولة، أن هناك صورة ملتقطة لسطح الكوكب الأحمر تظهر وجود مبان غريبة ذات جدران مستقيمة وسماكة موحدة كبقايا هيكل شبيه بالمبني التي يشيدها الإنسان، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن موقع "Planet News".
ولهذا الهيكل جدران متساوية ذات سمك واحد، متصلة ببعضها، مكونة حجرات مختلفة المساحة.
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التعليقات على عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟
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