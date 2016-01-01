عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟

آخر الأخباراخبار منوعة › عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟

صورة الخبر: عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟
عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟

كشف عالم فضاء عن وجود مبان غريبة على سطح كوكب المريخ، والمعروف باسم "الكوكب الأحمر".

وأوضح سكوت وارينج، عالم الأجسام الفضائية المجهولة، أن هناك صورة ملتقطة لسطح الكوكب الأحمر تظهر وجود مبان غريبة ذات جدران مستقيمة وسماكة موحدة كبقايا هيكل شبيه بالمبني التي يشيدها الإنسان، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن موقع "Planet News".

ولهذا الهيكل جدران متساوية ذات سمك واحد، متصلة ببعضها، مكونة حجرات مختلفة المساحة.

ووفقا لسكوت وارينج، قد تكون هذه المباني من صنع كائنات ذكية قصيرة القامة تعيش على الكوكب الأحمر.

ويلفت العالم الانتباه إلى أن لهذه الجدران سمك موحد، وهذا وفقا له، لا يمكن أن يكون ناتجا عن تأثير ظواهر طبيعية.

ويشير "وارينج"، إلى أنه قبل حوالي 10 سنوات، اكتشف في صور سطح المريخ، جسم أنثى لا يتجاوز طولها 15 سنتمترا. وهذا وفقا له، هو إثبات على أن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر في وقت سابق.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40379

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager