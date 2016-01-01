

عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟ عالم فضاء يكتشف أنقاض مبان على سطح المريخ.. هل كانت هناك حياة؟

كشف عالم فضاء عن وجود مبان غريبة على سطح كوكب المريخ، والمعروف باسم "الكوكب الأحمر".



وأوضح سكوت وارينج، عالم الأجسام الفضائية المجهولة، أن هناك صورة ملتقطة لسطح الكوكب الأحمر تظهر وجود مبان غريبة ذات جدران مستقيمة وسماكة موحدة كبقايا هيكل شبيه بالمبني التي يشيدها الإنسان، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن موقع "Planet News".



ولهذا الهيكل جدران متساوية ذات سمك واحد، متصلة ببعضها، مكونة حجرات مختلفة المساحة.

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ووفقا لسكوت وارينج، قد تكون هذه المباني من صنع كائنات ذكية قصيرة القامة تعيش على الكوكب الأحمر.ويلفت العالم الانتباه إلى أن لهذه الجدران سمك موحد، وهذا وفقا له، لا يمكن أن يكون ناتجا عن تأثير ظواهر طبيعية.ويشير "وارينج"، إلى أنه قبل حوالي 10 سنوات، اكتشف في صور سطح المريخ، جسم أنثى لا يتجاوز طولها 15 سنتمترا. وهذا وفقا له، هو إثبات على أن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر في وقت سابق.