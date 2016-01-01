خطفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء وصديقة نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الأضواء مؤخراً اثناء ظهورها في أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ارتدت فستان أسود ميزته بارتداء غطاء على رأسها وعلقت علي الصورة بكتابة : " "ما تعتقد أنك ستكونه، ما تشعر به ، سوف تجذبه، كل ما تتخيله ستخلقه".
وكانت جورجينا قد أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً بشأن خطوبتها رسمياً من رونالدو بعدما نشرت صورة ترتدي فيها خاتم أشارت الصحف أنه خاتم الخطوبة إلا أن موقع الديلي ميل أكد أن رونالدو ورغم العلاقة الجيدة الذى يحظي بها مع جورجينا، ولكنهما لم يصلا لمرحلة الخطوبة الرسمية بعد.
وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى أتم عامه الـ 35 هذا العام نشر صورة مؤخراً ظهر فيها محتار بشأن أمر بعيد عن كرة القدم والرياضة، مثلما ظهر عبر خاصية استورى من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث نشر صورة وعلق عليها بتساؤل لمتابعيه حول لون عينيه وما إذا كانت خضراء أم بنية؟.
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التعليقات على بعد إثارة الجدل حول خطوبتها من رونالدو..جورجينا بفستان أسود وحجاب بعرض البحر
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