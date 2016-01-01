

بعد إثارة الجدل حول خطوبتها من رونالدو..جورجينا بفستان أسود وحجاب بعرض البحر بعد إثارة الجدل حول خطوبتها من رونالدو..جورجينا بفستان أسود وحجاب بعرض البحر

خطفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء وصديقة نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الأضواء مؤخراً اثناء ظهورها في أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ارتدت فستان أسود ميزته بارتداء غطاء على رأسها وعلقت علي الصورة بكتابة : " "ما تعتقد أنك ستكونه، ما تشعر به ، سوف تجذبه، كل ما تتخيله ستخلقه".



وكانت جورجينا قد أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً بشأن خطوبتها رسمياً من رونالدو بعدما نشرت صورة ترتدي فيها خاتم أشارت الصحف أنه خاتم الخطوبة إلا أن موقع الديلي ميل أكد أن رونالدو ورغم العلاقة الجيدة الذى يحظي بها مع جورجينا، ولكنهما لم يصلا لمرحلة الخطوبة الرسمية بعد.



وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى أتم عامه الـ 35 هذا العام نشر صورة مؤخراً ظهر فيها محتار بشأن أمر بعيد عن كرة القدم والرياضة، مثلما ظهر عبر خاصية استورى من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث نشر صورة وعلق عليها بتساؤل لمتابعيه حول لون عينيه وما إذا كانت خضراء أم بنية؟.

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على جانب آخر نشرت جورجينا صديقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس الحالى وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق صورة تجمعهما معاً عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بدا أنها تم التقاطها أثناء استمتاعهما بالعطلة الصيفية، كما علقت عليها برسالة رومانسية وجهتها إليه قالت فيها، "الشيء الوحيد الذى أحبه أكثر منك هو نحن".