تعرف على مواصفات كمامات وزارة التموين

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تعرف على مواصفات كمامات وزارة التموين

كشفت وزراة التموين تفاصيل ومواصفات الكمامات التي سيتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.

وجاءت المواصفات كالتالي:

الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس.

- طارده للسوائل والرذاذ.

- معالجة من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات.

- لا تسبب حساسية للبشرة.

- قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة.
كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الإستخدام ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

المصدر: اخبار اليوم

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