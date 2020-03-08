

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 30 يونيو تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 30 يونيو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، بعد تذبذبها خلال تعاملات أمس، حيث تراجعت في ختام التعاملات بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية 3 جنيهات.



وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت بقيمة تراوحت بين 6 و8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الجمعة الماضية.



وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.

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وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 794 جنيها، وعيار 18 نحو 681 جنيه، وعيار 24 نحو 907 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6352 جنيها.