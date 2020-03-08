تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

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صورة الخبر: تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا
تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

أعلن البنك المركزى المصرى عن اتخاذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

صورة الخبر: تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

صورة الخبر: تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

صورة الخبر: تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

صورة الخبر: تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

صورة الخبر: تعرف على 17 إجراء من البنك المركزى للحد من تداعيات فيروس كورونا

المصدر: اليوم السابع

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