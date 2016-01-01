تصاعد الأحداث في إثيوبيا.. مظاهرات وأعمال عنف وشغب وقطع للإنترنت والاتصالات



تصاعد الأحداث في إثيوبيا تصاعد الأحداث في إثيوبيا



نشرت وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل ما يحدث دخل المدن الإثيوبية من قطع للإنترنت والاتصالات، وأعمال العنف والشغب والمظاهرات، احتجاجًا على مقتل المغني الشاب وكاتب الأغانى الشهير "هاشالو هونديسا" رميًا بالرصاص.



وشهدت المدن الإثيوبية عدة تظاهرات وأعمال شغب وعنف وقع خلالها عشرات الإصابات وقطعت السلطات الأثيوبية خدمات شبكات الانترنت والاتصالات، وفقًا لما ذكرت صحيفة "السوداني".



وتحاول الشرطة الإثيوبية تفريق حشود المتظاهرين الذين يحرقون الإطارات بالغاز المسيل للدموع، بينما تسمع أصوات الرصاص في مختلف أحياء أديس أبابا.

