الأمن المصري يعلن مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة

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صورة الخبر: الأمن المصري
الأمن المصري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء، قبل تنفيذهم عمليات عدائية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو .

وقالت الوزارة في بيانها: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه إرتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم".

وأسفرت النتائج عن رصد تواجد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات، ماركة نيسان بيضاء اللون، بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما.

كما تم العثور بحوزتهما على سلاحين آليين، و5 خزائن وكمية من الذخيرة من ذات العيار، وجهاز لاسلكي، وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

المصدر: RT

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