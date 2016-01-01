أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك، أنهى صفقتين، في إطار عملية تدعيم الفريق، استعدادا للموسم الجديد.
وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" الزمالك أنهى صفقتي أري بابل من أول أغسطس وحمزة المثلوثي من الصفاقسي".
وأضاف شوبير:" هناك اتفاقات شفهية بين الزمالك وثنائي بيراميدز رجب بكار وعبدالله بكري على الانضمام إلى القلعة البيضاء".
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التعليقات على شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز
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