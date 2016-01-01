شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك، أنهى صفقتين، في إطار عملية تدعيم الفريق، استعدادا للموسم الجديد.



وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" الزمالك أنهى صفقتي أري بابل من أول أغسطس وحمزة المثلوثي من الصفاقسي".



وأضاف شوبير:" هناك اتفاقات شفهية بين الزمالك وثنائي بيراميدز رجب بكار وعبدالله بكري على الانضمام إلى القلعة البيضاء".

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وتابع شوبير:" بالنسبة لصفقة دونجا " لاعب وسط بيراميدز"، لا أستطيع أن أوكد أن الزمالك أنهى الصفقة بشكل نهائي.اقرأ ايضا.. صفقة الزمالك الخامسة .. 4 نجوم ضمن الترشيحات للانضمام للقلعة البيضاءيذكر أن أحمد جمال مذيع قناة الزمالك، أعلن أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنهى إجراءات ضم لاعب من العيار الثقيل سيكون بمثابة فرحة كبيرة من قبل جماهير الزمالك بمجرد الإعلان عنه .