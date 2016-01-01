شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز

صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك، أنهى صفقتين، في إطار عملية تدعيم الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" الزمالك أنهى صفقتي أري بابل من أول أغسطس وحمزة المثلوثي من الصفاقسي".

وأضاف شوبير:" هناك اتفاقات شفهية بين الزمالك وثنائي بيراميدز رجب بكار وعبدالله بكري على الانضمام إلى القلعة البيضاء".

وتابع شوبير:" بالنسبة لصفقة دونجا " لاعب وسط بيراميدز"، لا أستطيع أن أوكد أن الزمالك أنهى الصفقة بشكل نهائي.

اقرأ ايضا.. صفقة الزمالك الخامسة .. 4 نجوم ضمن الترشيحات للانضمام للقلعة البيضاء

يذكر أن أحمد جمال مذيع قناة الزمالك، أعلن أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنهى إجراءات ضم لاعب من العيار الثقيل سيكون بمثابة فرحة كبيرة من قبل جماهير الزمالك بمجرد الإعلان عنه .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93331

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager