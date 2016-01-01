عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بالكاميرون

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صورة الخبر: الكاف
الكاف


استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة مباريات الدور قبل النهائى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بنظام مباراة واحدة عكس ما كانت عليه فى الماضى والتى كانت تقام على مباراتين " ذهابا وإيابا ".

وقرر الكاف إقامة مباريات الدور قبل النهائى والنهائى بدولة الكاميرون.

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلعب بيراميدز وحوريا الغيني، ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين في الكونفدرالية.

المصدر: elbalad

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