الكاف يعلن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية 2021

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بطولة الأمم الأفريقية 2021

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى يناير 2021 بالكاميرون.

وكان مقترح ساد داخل الكاف بتأجيل بطولة الأمم الإفريقية المقبلة من يناير 2021 إلى يناير 2022 فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير.

ويرى عدد من مسئولي الكاف أن الكاميرون الدولة المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة تعرضت إلى ظلم كبير بسبب عدم التجهيز الجيد لها نتيجة انتشار الفيروس الخطير، وهو الأمر الذى يحتاج إلى مد لعدة أشهر مقبلة وإقامتها فى يناير 2022.

وكان " صدى البلد " انفرد امس بخبر استقرار الكاف على تأجيل بطولة الأمم الإفريقية 2021 .

المصدر: elbalad

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