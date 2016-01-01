السعودية.. الأحساء تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم



أعلى درجة حرارة بالعالم أعلى درجة حرارة بالعالم

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، عبد الله المسند، إن الأحساء سجلت ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الأحساء وشرق الدمام احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، ثم شمال الرياض في المرتبة الـ 15، على مستوى العالم في قائمة أعلى درجة حرارة.



وأضاف أن درجة الحرارة الكبرى في المنطقة الشرقية (الأحساء) اقتربت من نصف درجة الغليان.