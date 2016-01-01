دعت الخارجية الإيرانية كل من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات"غير الحكيمة والتبعية العمياء" لأمريكا والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية:"دعم مطلب الممثل الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران من قبل دول قتلت آلاف النساء والأطفال في اليمن بأسلحة أمريكية مجرد دعابة مرة".
وأضاف البيان: "تدعو الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات غير الحكيمة والتبعية العمياء لأمريكا والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا".
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التعليقات على الخارجية الإيرانية: الاتهامات السعودية البحرينية لطهران لا أساس لها من الصحة
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