الخارجية الإيرانية: الاتهامات السعودية البحرينية لطهران لا أساس لها من الصحة

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دعت الخارجية الإيرانية كل من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات"غير الحكيمة والتبعية العمياء" لأمريكا والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا.



وجاء في بيان الخارجية الإيرانية:"دعم مطلب الممثل الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران من قبل دول قتلت آلاف النساء والأطفال في اليمن بأسلحة أمريكية مجرد دعابة مرة".



وأضاف البيان: "تدعو الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات غير الحكيمة والتبعية العمياء لأمريكا والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا".

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وتابعت الخارجية:"نستغرب أن توجه السعودية اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى إيران، وهي ذاتها مصدر الإرهاب والتطرف في المنطقة، والداعمة للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وزعزعة الاستقرار في المنطقة".