الخارجية الإيرانية: الاتهامات السعودية البحرينية لطهران لا أساس لها من الصحة

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صورة الخبر: الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

دعت الخارجية الإيرانية كل من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات"غير الحكيمة والتبعية العمياء" لأمريكا والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية:"دعم مطلب الممثل الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران من قبل دول قتلت آلاف النساء والأطفال في اليمن بأسلحة أمريكية مجرد دعابة مرة".

وأضاف البيان: "تدعو الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات غير الحكيمة والتبعية العمياء لأمريكا والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا".

وتابعت الخارجية:"نستغرب أن توجه السعودية اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى إيران، وهي ذاتها مصدر الإرهاب والتطرف في المنطقة، والداعمة للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

المصدر: RT

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