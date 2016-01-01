لماذا تهاجم دار الإفتاء المتطرفين دون غيرهم؟ مجدي عاشور يجيب.. فيديو



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لماذا تهاجمون المتطرفين بالأخص دون غيرهم حتى من غير المسلمين؟.



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن المتطرفين يشوهون صورة الإسلام ويزعمون أنهم يدعون الناس للهداية، متسائلا : كيف يهدي المتطرفون غيرهم وهم فاقدو الهداية؟.



وأشار إلى أن المتطرفين يجعلون الناس يتعاملون خطأ مع نصوص الشريعة فيضلون أنفسهم وغيرهم.

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وذكر أن من هم على غير ملة الإسلام أمر مفروغ منه ومعروف عملهم أما المتطرفون فهم مسلمون يشوهون صورة الدين ويضيقون على الناس في حياتهم.https://www.facebook.com/watch/?v=561751027831873