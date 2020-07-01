لراغبي الدراسة في مصر .. منح يمكنك التقدم لها عبر هذا الرابط

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قدمت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من البعثات راغبي الدراسة خارج مصر وذلك بعدد من الدول الآسيوية والأوربية.



حيث أعلن وزير الخارجية لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والموضوعات الثقافية العامة والدينية بأن سفارة اليابان بالقاهرة أفادت عن المنح التدريبية (Monbukagakusho: MEXT) المقدمة من الحكومة اليابانية للعام 2020 لطلاب البحوث المصريين من خريجي الجامعات الذين يرغبون في استكمال الدراسة الجامعية باليابان من خلال برنامج(Research Student).



ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح :ـ

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00035.html

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وعلمًا بأنه سيتم إرسال طلبات الترشح من خلال البريد الإلكترونى فقط ( حيث إنها الطريقة الوحيدة المسموح بها لاستقبال الطلبات ) الموضح بعد:mext-uc@ca.mofa.go.jpوعلى ان يكون فى شكل pdf format فقط وهي الطريقة الوحيدة لاستقبال طلبات الترشح نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا COVID -19 طبقا لطلب السفارة .آخر موعد للتقديم من خلال البريد الإلكتروني هو الأربعاء الموافق 1/7/2020 حتى الساعة الحادية عشر مساء.وآخر موعد للتقدم هو الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.5-جامعة الدراسات بـ UDINE شمال إيطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـhttps://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-اخر موعد للتقدم هو الجمعه الموافق 12 يونيه 2020.https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadlineآخر موعد للتقدم هو الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.علما بان الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.بينما جامعة الدراسات المتقدمة بافيا IUSS للحصول على الدكتوراه:ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـhttp://www.iusspavia.it/en/admission-ucواخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 30 يوليو 2020.علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنحبينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :https://home.iitd.ac.in/https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.بينما اعلن المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعده فى التدريس Teaching Assistantship التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رساله الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المده والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحه بالقيام بالمساعده فى التدريس او البحث بمايسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصه على طلبات الالتحاق.يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ــ هندسه الطيرانـ العلوم الحيويه والهندسة الحيويه.ـ هندسه كيميائيه.ـ كيمياء.ـ هندسهـ علوم وهندسه الحاسب الالى.ـ علوم الارض.ـ الهندسه الكهربائيه.ـ علوم وهندسه الطاقه.ـ العلوم الانسانيه والاجتماعيهـ مركز التصميم الصناعى .ـ الرياضياتـ الهندسه الميكانيكيهـ هندسة التعدين وعلوم المواد.ـ الفيزياء.ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـhttps://portal.iitb.ac.in/http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0واخر موعد للتقدم لفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام،علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.