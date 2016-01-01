كورونا يتسبب في خسارة تويوتا للسيارات 34% من مبيعاتها في شهر

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كورونا يتسبب في خسارة تويوتا للسيارات 34% من مبيعاتها في شهر

أظهرت بيانات مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور الصادرة اليوم الاثنين تراجع مبيعاتها في الأسواق العالمية خلال مايو الماضي بنسبة 34.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 609.460 سيارة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت مجموعة تويوتا التي تضم أيضًا دايهاتسو موتور وهينو موتورز أن إنتاجها العالمي خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 56.5 في المئة سنويا إلى 408.842 سيارة، على خلفية الغلق المؤقت لعدد من مصانعها في العديد من مناطق العالم بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع المجموعة اليابانية العملاقة تراجع مبيعاتها العالمية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 14.9 في المئة عن العام المالي الماضي إلى 8.9 مليون سيارة.​

المصدر: مصراوى

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