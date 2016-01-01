

روبوت بالأشعة فوق البنفسجية يقتل 90% من فيروس كورونا على الأسطخ فى 30 دقيقة روبوت بالأشعة فوق البنفسجية يقتل 90% من فيروس كورونا على الأسطخ فى 30 دقيقة

يتم استخدام روبوت جديد تم تطويره بواسطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT فى الولايات المتحدة للقضاء على فيروس كورونا التاجى فى مستودع مساحته 4000 قدم مربع باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV)، إذ يستخدم الروبوت نوعًا محددًا من الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة، لقتل الكائنات الحية الدقيقة وتعطيل حمضها النووى فى عملية تعرف باسم "التشعيع فوق البنفسجى للجراثيم".



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تنبعث الأشعة فوق البنفسجية من الحزم الرأسية الأربعة للروبوت أثناء دورانها حول ممرات المستودعات، مما يقتل 90 فى المئة من جزيئات الفيروس التاجى فى 30 دقيقة.



نظرًا لأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية ضار بالبشر، يجب على الروبوت أن يقوم بعمله بمفرده ويتم إرساله للقيام بالتعقيم عندما ينتهى العاملون البشر من مهامهم، كما يمكن للروبوت رسم خريطة لمنشأة صناعية كاملة - فى هذه الحالة بنك الغذاء فى بوسطن (GBFB) ، وهى منظمة غير ربحية أمريكية تقدم الإغاثة للجوع.



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تواجه بنوك الطعام طلبًا خاصًا بسبب Covid-19 ، الذى أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.وتوقعت الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد ليصل إلى 265 مليون شخص بسبب فيروس كورونا، وهذا يعنى أنه من الضرورى أن تكون عبوات الإغاثة من الجوع الموزعة فى الولايات المتحدة خالية من مسببات الأمراض.قالت أليسا بيرسون، عالمة الأبحاث فى مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى كامبريدج، بالولايات المتحدة: "تقدم بنوك الطعام خدمة أساسية لمجتمعاتنا، لذا من الضرورى المساعدة فى استمرار هذه العمليات، وهنا كانت هناك فرصة فريدة لتوفير قوة تعقيم إضافية لسير عملهم الحالى، والمساعدة فى تقليل مخاطر التعرض لـ Covid-19".قال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الأسطح هى مضيفات سخية لفيروس كورونا التاجى Covid-19 ، بالإضافة إلى مسببات الأمراض الضارة الأخرى.تعتبر منتجات التنظيف الكيميائية فعالة، ولكن استخدامها لتطهير مساحة واسعة يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت ويمكن أن تعرض العامل البشرى لخطر الإصابة، لذلك لجأوا إلى الأشعة فوق البنفسجية، والتى يتم استخدامها بالفعل لتعقيم معدات المستشفيات، وتكنولوجيا الروبوتات بحيث يمكن تشغيلها بدون عمال بشريين.وينطلق الروبوت المستقل حول المستودع بأربعة أشرطة رأسية تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية، والتى يتم تركيبها على قاعدة من شركة Ava Robotics من ماساتشوستس.خلال الاختبارات فى منشأة GBFB ، كان الروبوت يسير عبر المنصات وممرات التخزين بسرعة 0.22 ميل فى الساعة، وبهذه السرعة، يقتل ضوء الأشعة فوق البنفسجية ما لا يقل عن 90 فى المئة من الكائنات الحية الدقيقة على أنواع مختلفة من الأسطح فى المنشأة.يمكن للنظام تطهير أرضية مستودع GBFB فى نصف ساعة، كما يمكن استخدامه أيضًا فى محلات السوبر ماركت والمصانع والمطاعم والمدارس.يتم تشغيل الروبوت تلقائيًا عن بُعد بواسطة مستخدم بعيد، يقوم يدراسة مسار الروبوت حول المستودع، ولكن يمكن أن يعمل الروبوت بعد ذلك بشكل مستقل، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى نقاط طريق محددة على خريطته، مثل رصيف التحميل وأرض الشحن، قبل العودة إلى القاعدة.يتم تعريف نقاط الطريق هذه من قبل المستخدم البشرى فى الوضع المبدئى عن بعد، كما يمكنه إضافة نقاط طريق جديدة إلى الخريطة حسب الحاجة.كل يوم فى منشأة GBFB ، يمر العمال عبر الممرات ويجمعون المنتجات لما يصل إلى 50 شاحنة من قبل الشركاء وشاحنات التوزيع فى اليوم التالى، ومن خلال التركيز على منطقة الشحن، يتم إعطاء الأولوية لتطهير العناصر التى تغادر المستودع للحد من انتشار الفيروس إلى المجتمع باستخدام حزم الإغاثة.