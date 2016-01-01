

4 علامات تلف «مضخة المياه» للسيارة 4 علامات تلف «مضخة المياه» للسيارة

تعتبر مضخة المياه داخل محرك السيارة من أهم عناصر المحرك التي تساعده على القيام بواجبه على أكمل وجه، والتي تسمح للسائل المخصص بالتبريد بالدخول إلى مواسير المحرك للحفاظ على درجة حرارة بعض أجزاء المحرك عند الوضع الطبيعي، وعادة ما يؤدي تلف هذا الجزء المهم بالسيارة إلى العديد من المشكلات أهمها؛ ارتفاع درجة حرارة المحرك وتلف رأسه والذي يعرف باسم وجه السلندر، كما تحدث الكثير من الانفجارات داخل المحرك.



من أهم أسباب عطل طرمبة الماء زيادة الضغوطات داخل المحرك والحرارة المرتفعة؛ إلا إنه من الممكن أن لا ينتبه بعض السائقين إن كانت قد تعطلت أو حدث خلل ما لها؛ مما يضعهم في مواقف محرجة عندما ترتفع درجة حرارة المحرك من دون أن يعرفوا السبب.





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علامات تلف (مضخة الماء)1- حدوث تسريب لمياه الـ «ردياتر»يعد تسريب مياه التبريد في السيارة مع ارتفاع مؤشر الحرارة فيها، من علامات وجود ثقب في وصلات التبريد أو في مضخة التبريد في السيارة نفسها، مما يتطلب عمل صيانة لها على وجه السرعة.2- صدور أصوات مزعجة من المحركمن علامات تلف أحد أجزاء مضخة التبريد في السيارة صدور أصوات عند تشغيل السيارة، مثل تكتكة سريعة بشكل متكرر، وعادة ما تؤدي هذه الأصوات المزعجة إلى وجود تلف بالجزء السفلي من المضخة.3- ارتفاع درجة حرارة المحركفي حال تلف طرمبة أو مضخة الماء أو عدم عملها بالشكل الجيد؛ يؤدي ذلك إلى عدم وصول الكم الكافي من الماء إلى أجزاء المحرك، مما يعمل على إرتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ.4- تصاعد الأبخرة من «ردياتر» السيارةيعد تصاعد الأبخرة من «ردياتر» السيارة بشكل كثيف دليل على وجود خلل أو عطل في منظومة التبريد بالسيارة، وعادة ما يشير ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الماء الموجود بالـ «ردياتر» بشكل كبير، وذلك بسبب توقف مضخة الماء عن القيام بمهامها والمتمثلة بخفض درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تصاعد الأبخرة.