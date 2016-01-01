6 علامات تخبرك بتلف «بوجيهات» سيارتك

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6 علامات تخبرك بتلف «بوجيهات» سيارتك

تعد شمعات الاحتراق (البوجيهات) من أهم الأجزاء في السيارة، كونها المسئولة عن إطلاق الشرارة الأولى ليشتعل خليط الهواء والبنزين داخل المحرك، مما يساعد على تشغيل السيارة، ومع الوقت تقل كفاءة البوجيهات ويقل معها أداء المحرك.

ومن أبرز العلامات التي تدل على تلف البوجيهات في السيارة:

1- تأخر تشغيل محرك السيارة، وعدم عمله من المرة الأولى.
2- ضعف في سحب وتسارع السيارة.
3- ارتفاع نسبي في حرارة المحرك.
4- حدوث الاشتعال العكسي في المحرك (أصوات عالية في عادم السيارة).
5- زيادة استهلاك كميات الوقود.
6- تقطيع في عمل المحرك أثناء السير، قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة .

وينصح خبراء السيارات، بضرورة تركيب البوجيهات المناسبة والموصى بها من الشركات الصانعة، وتغييرها في حالة تلفها، وضرورة عمل الصيانة الدورية للمحرك ككل لضمان أداء أفضل على الطريق، وزيادة العمر الافتراضي للسيارة.

المصدر: اخبار اليوم

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