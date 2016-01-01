

5 أنشطة ممتعة ممكن تشارك فيها أطفالك بالمنزل.. الطهى والتخييم أبرزها 5 أنشطة ممتعة ممكن تشارك فيها أطفالك بالمنزل.. الطهى والتخييم أبرزها

اثبتت فترة العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى حاجتنا إلي نشاطات جديدة يمكن أن تجمعنا مع أطفالنا ، لتحفيزهم دائمًا على بذل جهد إبداعي إضافي للتوصل إلى أفكار جديدة للمشاركة الفعالة ، بداية من إنشاء مقترحات ممتعة وجديدة ، أو التنشئة الاجتماعية التفاعلية وصولا إلى التعلم من خلال اللعب ، فهناك الكثير من الجوانب التى تحتاج إلى مجهود فعال لتنميتها وتطورها .



فإذا كنت تتساءل عن كيفية قضاء وقت مفيد مع أطفالك الصغار، بالجمع بين الاستمتاع وتعلم شيئا جديدا، فإليك عدد من الأفكار للتواصل التي ربما تحتاج لاستخدامها الفترة المقبلة ، وفقا لتقرير منشور على موقع bonjour.



التعلم على الانترنت

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تعليم على الإنترنتحوّل غرفة المعيشة الخاصة بك إلى فصل دراسي واستمتع بوقتك من خلال الاختبارات عبر الإنترنت والاستبيانات والخرائط الممتعة التي ستحول التعلم إلى لعبة يمكنك أنت وطفلك الاستمتاع بها.الطهي المشتركإعداد العشاء ، فطيرة التفاح اللذيذة أو الخبز ، يمكن أن يكون منعشًا حقيقيًا في روتينك مع أطفالك ، أعطهم مهمة صغيرة مثل وزن المكونات ، سيكون لديكم ذكريات رائعة معًا وطبق لا يقاوم.التخييم في الداخلهل سبق لك أن صنعت خيمة في منتصف غرفة المعيشة أو غرفة النوم ، مع جميع أنواع الوسائد والألعاب في الداخل؟ الآن هو الوقت المثالي للقيام بذلك ، يستمتع الأطفال بلعبة كهذه ويخرجون دائمًا بشيء جديدالرقص وممارسة الرياضةسواء كنت تحب الرياضة أم لا ، لكن من الجيد القيام ببعض التمارين الرياضية ، أو ممارسة الرقص بمشاركة أغاني أو موسيقى ، فهذا سيددفع أطفالك للانضمام إليك وتقليدك.الرسمالرسميمكن أن تشارك طفلك الرسم أو اللعب بالطين وتشكيل بعض النماذج.