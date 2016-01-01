هل انت منهم؟.. رجال يقومون بالأعمال المنزلية أكثر من غيرهم



رجال يقومون بالأعمال المنزلية رجال يقومون بالأعمال المنزلية

وجدت دراسة أجرتها جامعة جورج ميسون، أنه عبر 17000 شخص في 28 دولة ، ذكر الرجال المتزوجون أنهم يقومون بأعمال منزلية أقل من الرجال الذين يعيشون في أصدقائهن.



وبحسب الدراسة فإن "مؤسسة الزواج غيرت تقسيم العمل". ورأت أن الأزواج الذين لديهم نظرة متساوية حول الجنس رؤية الرجال والنساء على قدم المساواة كانوا أكثر عرضة لتقسيم الأعمال المنزلية على قدم المساواة ومع ذلك ، في العلاقات الزوجية ، حتى في حالة وجود وجهة نظر المساواة ، لا يزال الرجال يقولون إنهم يقومون بأعمال منزلية أقل من زوجاتهم.



لكن دراسة استقصائية من عصر الوباء اقترحت كيف أن أولئك في الفئة العمرية 25-45 يتقاضون المهام المنزلية. وفقًا لمسح تعقب IANS-CVoter Covid ، شارك ما يقرب من 60 في المائة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا بنشاط في الأعمال المنزلية.

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وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن 38.2 في المائة قالوا إنهم دخلوا بالفعل ، بينما قال 18.7 في المائة فقط "لا". وبحسب المسح ، في فئة الجنس ، قالت 57.1 في المائة من الإناث إنهن شاركن في الأعمال المنزلية ، بينما اقترب الذكور بنسبة 54.4%.لقد كان الإغلاق بمثابة منحنى تعليمي للعديد من الرجال ، الذين تجاوزوا "المساعدة" في الأعمال المنزلية لتصبح تطبيعًا لأنهم يدركون "مقدار العمل الذي يجب القيام به في المنزل". مع بدء مرحلة إلغاء القفل والعودة ببطء إلى مكاتبهم ، بعد أن رأوا أزواجهم أمهاتهم يتلاعبون بواجباتهم في المنزل والعمل من أماكن قريبة ، لم يعودوا يريدون العودة إلى كونهم مجرد رجال عاديين.