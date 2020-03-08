

أسعار الذهب في مصر تتراجع جنيهان منتصف تعاملات اليوم 29 يونيو أسعار الذهب في مصر تتراجع جنيهان منتصف تعاملات اليوم 29 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الأثنين 29 يونيو 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية 3 جنيهات.



وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت بقيمة تراوحت بين 6 و8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الجمعة الماضية.



وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 794 جنيها، وعيار 18 نحو 681 جنيه، وعيار 24 نحو 907 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6352 جنيها.