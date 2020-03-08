أسعار الذهب في مصر تتراجع جنيهان منتصف تعاملات اليوم 29 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الأثنين 29 يونيو 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية 3 جنيهات.
وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت بقيمة تراوحت بين 6 و8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الجمعة الماضية.
وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.
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