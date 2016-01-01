سناكس لذيذة .. طريقة عمل أصابع الكورن فليكس

آخر الأخبارالأسرة والطفل › سناكس لذيذة .. طريقة عمل أصابع الكورن فليكس

صورة الخبر: أصابع الكورن فليكس
أصابع الكورن فليكس


أصابع الكورن فليكس من الأطباق التى يمكنك الأعتماد عليها كوجبة خفيفة و لذيذة خلال اليوم، فالنقدم لكم طريقة عمل أصابع الكورن فليكس من مطبخ الشيف منال العالم.

مقادير عمل أصابع الكورن فليكس ⠀

⠀3كوب من الكورن فليكس ⠀
نصف كوب مربى البرتقال ⠀

تغطية أصابع الكورن فليكس
2 كوب بسكويت مطحون ناعم ⠀

اقرأ إيضا ..
طريقة عمل كورن فليكس ملون

طريقة عمل أصابع الكورن فليكس

-أحضري صينية قصيرة الحافة ضعي فيها قطعة من ورق الزبدة و إتركيها جانبا.⠀
-في طبق عميق ضعي الكورن فليكس بأطراف الأصابع فتتي الكورن فليكس.
-أضيفي المربى باطراف الأصابع قلبي المواد لتختلط جيدا ليصبح لديك عجينة متماسكة.⠀
-في طبق واسع ضعي البسكويت .⠀
-خذي مقدار من العجينة بحجم حبة الجوزوشكليه بين أصابعك إلى إصبع صغير ثم يوضع في الصينية
-شكلي بقية عجينة الكورن فليكس إلى أصابع صغيرة بنفس الحجم
-دحرجي أصابع الكورن فلكس بالبسكويت ليتغطى بطبقة خفيفة من البسكويت
-في طبق التقديم ضعي أصابع الكورن فليكس ويقدم مباشرة.⠀

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سناكس لذيذة .. طريقة عمل أصابع الكورن فليكس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15092

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager