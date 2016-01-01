سناكس لذيذة .. طريقة عمل أصابع الكورن فليكس



أصابع الكورن فليكس أصابع الكورن فليكس



أصابع الكورن فليكس من الأطباق التى يمكنك الأعتماد عليها كوجبة خفيفة و لذيذة خلال اليوم، فالنقدم لكم طريقة عمل أصابع الكورن فليكس من مطبخ الشيف منال العالم.



مقادير عمل أصابع الكورن فليكس ⠀



⠀3كوب من الكورن فليكس ⠀

نصف كوب مربى البرتقال ⠀

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تغطية أصابع الكورن فليكس2 كوب بسكويت مطحون ناعم ⠀اقرأ إيضا ..طريقة عمل كورن فليكس ملونطريقة عمل أصابع الكورن فليكس-أحضري صينية قصيرة الحافة ضعي فيها قطعة من ورق الزبدة و إتركيها جانبا.⠀-في طبق عميق ضعي الكورن فليكس بأطراف الأصابع فتتي الكورن فليكس.-أضيفي المربى باطراف الأصابع قلبي المواد لتختلط جيدا ليصبح لديك عجينة متماسكة.⠀-في طبق واسع ضعي البسكويت .⠀-خذي مقدار من العجينة بحجم حبة الجوزوشكليه بين أصابعك إلى إصبع صغير ثم يوضع في الصينية-شكلي بقية عجينة الكورن فليكس إلى أصابع صغيرة بنفس الحجم-دحرجي أصابع الكورن فلكس بالبسكويت ليتغطى بطبقة خفيفة من البسكويت-في طبق التقديم ضعي أصابع الكورن فليكس ويقدم مباشرة.⠀