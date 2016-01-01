سناكس لذيذة .. طريقة عمل أصابع الكورن فليكس

أصابع الكورن فليكس
أصابع الكورن فليكس من الأطباق التى يمكنك الأعتماد عليها كوجبة خفيفة و لذيذة خلال اليوم، فالنقدم لكم طريقة عمل أصابع الكورن فليكس من مطبخ الشيف منال العالم.
مقادير عمل أصابع الكورن فليكس ⠀
⠀3كوب من الكورن فليكس ⠀
نصف كوب مربى البرتقال ⠀
تغطية أصابع الكورن فليكس
2 كوب بسكويت مطحون ناعم ⠀
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طريقة عمل أصابع الكورن فليكس
-أحضري صينية قصيرة الحافة ضعي فيها قطعة من ورق الزبدة و إتركيها جانبا.⠀
-في طبق عميق ضعي الكورن فليكس بأطراف الأصابع فتتي الكورن فليكس.
-أضيفي المربى باطراف الأصابع قلبي المواد لتختلط جيدا ليصبح لديك عجينة متماسكة.⠀
-في طبق واسع ضعي البسكويت .⠀
-خذي مقدار من العجينة بحجم حبة الجوزوشكليه بين أصابعك إلى إصبع صغير ثم يوضع في الصينية
-شكلي بقية عجينة الكورن فليكس إلى أصابع صغيرة بنفس الحجم
-دحرجي أصابع الكورن فلكس بالبسكويت ليتغطى بطبقة خفيفة من البسكويت
-في طبق التقديم ضعي أصابع الكورن فليكس ويقدم مباشرة.⠀
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