أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

صورة الخبر: كوكيز الشيكولاتة
كوكيز الشيكولاتة

تفضل العديد من النساء تجربة صناعة الحلوى المختلفة في البيت بدلًا من شرائها جاهزة، خاصة الحلويات التي يحبها الأطفال ومنها كوكيز الشيكولاته، خصوصا وأنها شهية ولذيذة وسهلة التحضير، وتنال إعجاب الأطفال ويمكن الاعتماد عليها كسناكس صحي وسريع لأطفالك.

إليك طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل :

مكونات كوكيز الشوكولاته
2 كوب دقيق
كوب ونصف سكر
2 بيضة
2 ملعقة فانيليا
كوب بودرة كاكاو
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
2 كوب من رقائق الشيكولاتة
نصف كوب جوز مفروم

طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة :
سخني الفرن على حرارة 175 درجة

اخفقي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا مع بالمضرب الكهربي حتى تحصلي على مزيج كريكي

اخلطي الكاكاو البودرة والدقيق والبيكنج صودا والملح

ضعي خليط الدقيق على خليط البيض والزبدة وقلبي المكونات معًا حتى تمتزج
ثم ضيفي رقائق الشوكولاتة والجوز واخلطي المكونات جيدا

اصنعي كرات متوسطة وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 - 15 دقيقة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99992

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager