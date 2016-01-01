أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة



كوكيز الشيكولاتة كوكيز الشيكولاتة

تفضل العديد من النساء تجربة صناعة الحلوى المختلفة في البيت بدلًا من شرائها جاهزة، خاصة الحلويات التي يحبها الأطفال ومنها كوكيز الشيكولاته، خصوصا وأنها شهية ولذيذة وسهلة التحضير، وتنال إعجاب الأطفال ويمكن الاعتماد عليها كسناكس صحي وسريع لأطفالك.



إليك طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل :



مكونات كوكيز الشوكولاته

2 كوب دقيق

كوب ونصف سكر

2 بيضة

2 ملعقة فانيليا

كوب بودرة كاكاو

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

2 كوب من رقائق الشيكولاتة

نصف كوب جوز مفروم

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طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة :سخني الفرن على حرارة 175 درجةاخفقي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا مع بالمضرب الكهربي حتى تحصلي على مزيج كريكياخلطي الكاكاو البودرة والدقيق والبيكنج صودا والملحضعي خليط الدقيق على خليط البيض والزبدة وقلبي المكونات معًا حتى تمتزجثم ضيفي رقائق الشوكولاتة والجوز واخلطي المكونات جيدااصنعي كرات متوسطة وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدةأدخلي الصينية للفرن لمدة 12 - 15 دقيقة.