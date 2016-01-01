أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

تفضل العديد من النساء تجربة صناعة الحلوى المختلفة في البيت بدلًا من شرائها جاهزة، خاصة الحلويات التي يحبها الأطفال ومنها كوكيز الشيكولاته، خصوصا وأنها شهية ولذيذة وسهلة التحضير، وتنال إعجاب الأطفال ويمكن الاعتماد عليها كسناكس صحي وسريع لأطفالك.
إليك طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل :
مكونات كوكيز الشوكولاته
2 كوب دقيق
كوب ونصف سكر
2 بيضة
2 ملعقة فانيليا
كوب بودرة كاكاو
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
2 كوب من رقائق الشيكولاتة
نصف كوب جوز مفروم
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