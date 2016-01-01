ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرز يوميا



الكرز الكرز



يعرف معظم الناس أن البرتقال معبأ بفيتامين سي وأن التفاح مصدر صلب للألياف. لكن الكرز لايعرف الكثير فوائده في الواقع متين للغاية في قسم الفوائد الصحية لذا قد ترغب فقط في منح الفاكهة المعبأة بالامتيازات الصحية المزيد من الفضل.



تقول أليسا رمزي ، أخصائية التغذية ومقرها مدينة نيويورك ، "الكرز هو فاكهة متعددة الاستخدامات تقدم نكهة رائعة والعديد من الفوائد الصحية - وخاصة الكرز لاذع Montmorency ، والتي هي أكثر أنواع الكرز اللاذع الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة والأكثر بحثًا."



وقدمت الخبيرة السعرات الحرارية وكل مايستفاد به الجسم عند تناول الكرز

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السعرات الحرارية: 51الدهون: 0.3 جمالكربوهيدرات: 12.5 جمالألياف: 1.7 جرامالسكر: 8.7 جمالبروتين: 1 جمهذه ليست سوى البداية. فيما يلي ثماني مزايا شرعية يجب على الكرز تقديمها.يحتوي الكرز على الكثير من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.يقول كوردينج: "أحد الأشياء الرئيسية التي أحبها في الكرز هي أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة". "الصبغات التي تعطي الكرز لونها الرائع تعني أيضًا أن لديها الكثير من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات."يوضح رومسي أن الأنثوسيانين ، على سبيل المثال ، هو نوع من مادة البوليفينول التي تعطي الأطعمة لونًا أحمر عميق وتعمل كمضاد للأكسدة في الجسمتعزز صحة قلبك.لا تنتهي فوائد بوليفينول الكرز بمكافحة الالتهاب. يقول كوردينج: "إن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول قد تساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب".كيف؟ وجدت دراسة أخرى عن الأغذية والوظائف أن شرب ثمانية أونسات من عصير الكرز لاذعًا يوميًا قد يساعد في خفض الدهون الثلاثية (التي يمكن أن تؤدي المستويات العالية منها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب).يمكنهم مساعدتك على النوم.يحتوي الكرز على الميلاتونين ، وهو هرمون يساعد على التحكم في دورة النوم والاستيقاظ. ويشير كوردينج إلى أنه "لا تحتوي الكثير من الأطعمة على الميلاتونين ، ولكن الكرز لاذع باستثناء".على الرغم من أن الحصول على النوم المناسب معقد (ويتضمن أكثر من مجرد تناول الكرز) ، إلا أن الفاكهة يمكن أن "تساعد على تعزيز النوم الصحي وتنظيم إيقاعك اليومي" ، كما تقول.إذا كنت تعاني من النوم ، فإن النظافة الجيدة للنوم (تجنب الشاشات قبل النوم ، والحفاظ على غرفتك باردة ومظلمة) أمر بالغ الأهمية ، ولكن دمج المزيد من الكرز أو عصير الكرز في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا.الكرز يمكن أن يعزز أداء التمرين (والانتعاش).يقول رمزي: "لقد ثبت أن عصير تارت الكرز يعزز أداء التمرينات والانتعاش بعد التمرين". في الواقع ، كانت الأبحاث تبحث في هذه الفائدة منذ سنوات.على سبيل المثال ، وجدت دراسة أقدم أن العدائين الذين شربوا عصير الكرز لاذع قبل وبعد سباقات المسافات الطويلة يتعافون بشكل أسرع من أولئك الذين شربوا شيئًا آخر. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز أيضًا على تقليل الألم بعد التمرين ، وفقًا لمختصة التغذية سونيا أنجيلون ، RD ، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية.بالإضافة إلى ذلك ، وجد التحليل التلوي الأحدث (الذي حلل بيانات العديد من الدراسات) أن استهلاك عصير الكرز أو مسحوق التارت قبل ركوب الدراجات أو السباحة أو الجري تحسنًا كبيرًا في تحمل التمرين.