شاهد.. احذر السكريات والقهوة والشاي.. 7 نصائح لـ علاج الأنيميا

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الأشخاص المصابين بـ الأنيميا

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن الأشخاص المصابين بـ الأنيميا يحتاجون اتباع نظام غذائي صحي لتعويض الجسم عن الحديد والفيتامينات التي يحتاجها، لكن هناك بعض العادات اليومية التي نقوم بها تقلل امتصاص الحديد بالجسم مثل الإفراط في شرب الشاي والقهوة.

وقدم الدكتور باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، عدة نصائح للمصابين بالأنيميا وهى:

التخفيف من القهوة والشاي.
عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة بل على الأقل بعد ساعتين.
عدم تناول الأكلات الغنية بالحديد مع الألياف لأنها تقلل امتصاص الحديد.
تناول الخضروات الورقية بشكل كبير.
تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.
تجنب أدوية الحموضة مع مكملات الحديد لأنها تعارض مع امتصاصها.
التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.

المصدر: elbalad

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