أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

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فوائد القرفة للرجال

لا يخلو أي منزل من القرفة تلك التوابل الشهيرة التي لا يفضل الكثير تناولها كمشروب دافئ ، لكن فوائد القرفة للرجال هائلة تجعل لا تتخلى عنها بشكل يومي خاصة للذين يعانون من أمراض الذكورة ومشاكل الضعف الجنسي .

بحسب موقع Health Line إليك فوائد القرفة للرجال :

= القرفة تحتوي على خليط هائل من الفيتامينات منها k ، الكالسيوم ، الحديد ، المنجنيز ، فيتامين سي ، الزنك ، البوتاسيوم

- شرب القرفة باستمرار يعالج مشكلة ضعف الانتصاب

- القرفة تزيد إفراز هرمون الذكورة

- القرفة تزيد إنتاج عدد الحيوانات المنوية

- القرفة علاج فعال ورخيص يحميك من العقم
- القرفة تساعد على علاج التهابات المفاصل

- تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين

- من المشروبات المفيدة للقولون وصحة المعدة .

المصدر: موقع health line

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